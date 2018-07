Il grande rischio è la “first-mania”

Il G20 economico di Buenos Aires si è chiuso con una previsione di aumento dei rischi le cui cause vengono identificate “nelle crescenti debolezze finanziarie, tensioni commerciali e geopolitiche, squilibri globali e diseguaglianze”. Per essere decision maker, in un campo che pretende di basarsi su dati oggettivi, l’incapacità di sintesi è sconcertante; ancora più quella di stilare almeno delle priorità. Entrando nel merito gli squilibri sono congeniti sia alle crisi sia alla crescita e le diseguaglianze non si negano a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.