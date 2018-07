"I dati non si fanno intimidire”. Dal 2007 a oggi, l’espressione “casta” è stata utilizzata da buona parte della morente opinione pubblica italiana come un termine dispregiativo utile a fotografare in modo immediato un crudele nemico da abbattere a tutti i costi. In un primo momento, la casta da abbattere coincideva con i privilegiati della politica, in seguito la casta si è trasformata in una definizione utile a far diventare tutti i politici dei privilegiati, infine è diventata un’espressione letale...

