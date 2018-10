Così Trump ha messo sotto sanzioni un’altra azienda strategica cinese

Roma. Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti lunedì sera ha vietato alle aziende americane di fare business con un’azienda tecnologica cinese che il governo di Pechino considera strategica e che è stata finanziata con miliardi di dollari di fondi pubblici. L’azienda si chiama Fujian Jinhua Integrated Circuit Co., è stata fondata nel 2016 e produce microchip, un prodotto strategico che il Partito comunista cinese ha indicato come fondamentale per lo sviluppo del paese in una potenza tecnologica paragonabile a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.