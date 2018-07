Ops. Di Maio dà il preavviso di licenziamento a Tria?

Roma. "Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'Italia all'estero continuerà a difendere trattati scellerati come il Ceta, sarà rimosso". E' la minaccia lanciata dal ministro Luigi Di Maio, nel suo intervento a Coldiretti a Roma (lancio agenzia Reuters ore 12:14). Dobbiamo prenderlo come un preavviso di licenziamento per il ministro dell’Economia Giovanni Tria? Viene da chiederselo.

Nello stesso frangente da Bruxelles Tria – in rappresentanza dell’Italia all'Ecofin – difendeva precisamente l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Canada dopo che il vice premier aveva annunciato che il Parlamento italiano non lo ratificherà (lancio agenzia Reuters 13:14).

Garantire condizioni per una libera circolazione di beni e servizi è “sempre una buona cosa", ha detto. “La mia opinione personale è che il libero commercio, che si estende anche attraverso accordi commerciali, è sempre una buona cosa. Poi bisogna vedere come si fanno questi accordi”. E in merito alle dichiarazioni di Di Maio, ha aggiunto: “Su qualunque tema non mi piace commentare le dichiarazioni di altri membri del governo”. Per quanto saranno membri dello stesso governo?