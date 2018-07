Il vento è cambiato davvero

La decrescita è stata certificata dall’Istat. La nota mensile dice che nel 2018 l’economia italiana crescerà meno dell’1,5 per cento previsto, seguendo un andamento di quasi tutta Europa. Ref, centro di ricerche basato a Milano, quantifica il rallentamento all’1,2 per cento e all’1,1 nel 2019, per il peggioramento del quadro internazionale. I calo del debito rallenterà al 131,6 per cento, la previsione di deficit salirà il prossimo anno dall’1,5 all’1,8. “Tutto ciò non incorpora nessuna delle misure del contratto di...

