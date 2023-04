Servirebbe un po' d'erotismo per rivitalizzare il rapporto tra politica e cultura

Se i partiti non piacciono più non è soltanto per lo svuotamento di contenuto. Non ci sentiamo più partecipi della vita civile, perché il racconto mediatico segue schemi polemistici che rincorrono la viralità

Si dice in giro che la politica non piaccia a nessuno. L’affermazione così fatta è piena di insidie: non ci piace o non ci interessa? E poi qual è la quidditas della cosiddetta politica, il fattore che ci ripugna: il processo, i personaggi, forse gli esiti? Ma la politica non può “piacere” perché è problematica e divisiva: in quanto sede naturalmente conflittuale, lascerà sempre degli scontenti. Anche sulle pagine di questo giornale si è provato a spiegare perché tirare fuori argomenti politici annoierà i vostri commensali e non vi farà passare per persone brillanti. Tra le motivazioni addotte, a ragione, c’è il fatto che la politica non è più un fatto culturale. Pur con le dovute cautele, legate all’assunto che ogni società produce storicamente le proprie divisioni e tentate risoluzioni (pensiamo a come i partiti si stiano faticosamente riorganizzando nel post materiale, digitale, umano, post etc.), dovremmo riconoscere che questo matrimonio all’italiana tra politica e cultura è stato largamente consumato, fino a consumarsi.