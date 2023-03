Nell'età dell'indifferenza si vive in un regime di sperimentalismo politico

Il senso di appartenenza partitico ha subìto un crollo rispetto al passato e la disaffezione nei confronti dello stato in Italia non accenna a diminuire. In un contesto del genere, anche l'astensionismo va interpretato più a fondo

Negli ultimi anni e soprattutto da quando il berlusconismo e l’antiberlusconismo hanno perso la loro ragione di essere, viviamo in un regime che si potrebbe definire di “sperimentalismo politico”. Nessun elettore crede davvero in qualcosa e in qualcuno, prova solo a vedere se cambiare governo porterà qualche beneficio. Elezioni a parte, si sono sperimentati prima Monti, poi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi e ora tocca a Meloni. L’elettorato oscilla da una parte all’altra (vedi la penosa vicenda dei Cinque stelle) in attesa che qualcosa di nuovo e di meglio avvenga. Tutti i presidenti del consiglio avevano qualche buona qualità (mai tutte quelle necessarie) e hanno mosso un elemento o un altro della politica nazionale, nei rapporti fra partiti, fra destra e sinistra, nonché nelle priorità e urgenze sociali.