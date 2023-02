Il silenzio di Meloni sul pestaggio degli studenti a Firenze è una sorpresa

L'aggressione al liceo classico Michelangiolo non è un caso isolato: ci sarebbe già un precedente lo scorso 9 febbraio. FdI non è chiaramente responsabile di questi atti di violenza politica, ma sono responsabili della loro mancata condanna

Sabato mattina, davanti al liceo classico Michelangiolo di Firenze, alcuni studenti di un collettivo di sinistra hanno subìto un’aggressione. I video del pestaggio, con diversi ragazzi che si accaniscono su un loro coetaneo, hanno avuto un’ampia circolazione e hanno portato al Digos a identificare sei giovani, tre minorenni e tre maggiorenni, denunciati per violenza privata e manifestazione non autorizzata. Si tratta di militanti di Azione studentesca, movimento giovanile legato a Fratelli d’Italia. Non si tratterebbe neppure dell’unico caso, visto che ci sarebbe un precedente risalente al 9 febbraio, quando uno studente dell’istituto Pascoli, sempre di Firenze, si sarebbe scontrato con due membri del movimento studentesco di destra che – a seconda delle versioni – hanno brandito una cintura o hanno preso a cinghiate lo studente. La Digos indaga su entrambi gli episodi per verificare se ci siano dei collegamenti.