L'emancipazione della Piccola Russia

La scorsa settimana ho partecipato a un convegno organizzato dall’Università della Tuscia che si intitolava “L’attualità della questione russo ucraina in una prospettiva storico-culturale” e ho imparato molte cose che non sapevo. Alessandro Cifariello, che insegna lingua, letteratura russa e traduzione dal russo proprio all’Università della Tuscia ha detto, in quell’occasione, una cosa alla quale non avevo mai pensato: che il nome del partito di Putin, Edinaja Rossija (Russia Unita o Un’unica Russia) potrebbe essere inteso come un programma politico coerente con il recente intervento in Ucraina. Ho approfittato della competenza e della gentilezza del professor Cifariello per fargli alcune delle domande che mi girano in testa in questi giorni così complicati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE