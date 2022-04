Maria Butina, il volto dell'irrefutabile menzogna di stato

Segniamoci questo nome, Maria Butina. Deputata della Duma di Mosca, viso non privo di sottigliezza e intelligenza, venerdì sera rispondeva da Kirov alle domande della Bbc world, la rubrica hard talk, il contrario del talk-show, ricerca della verità possibile attraverso interviste possibili. Il colloquio era impossibile. Schiavitù è libertà, guerra è pace: risposte in puro stile orwelliano. L’intervistatore allineava fatti con precisione, le vittime civili di bombardamenti deliberati, i centri residenziali sventrati, i cadaveri per le strade e nelle fosse, obiettivi come ospedali, maternità, teatri, deportazioni e altre oscenità testimoniate dalle più varie fonti, stampa indipendente, agenzie dell’Onu; mostrava idealmente le immagini che tutti conosciamo, le dichiarazioni dei sopravvissuti in loco, faceva partitamente e specificatamente la conta dell’orrore detto “operazione speciale”.

