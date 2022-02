La russificazione di Gogol'

Chocol, ciuffo: lo chiamavano così gli impiegati del ministero degli Interni a San Pietroburgo mentre metteva insieme sette paghe per il lesso e si annoiava sapendo che non avrebbe mai fatto carriera perché era un artista, forse attore, certamente poeta. Chocol, lo irridevano lungo la prospettiva Nevskij dove tutto è perfetto e dove “tutto è inganno, tutto è sogno, tutto è diverso da quel che sembra”. Ciuffo come quello dei cosacchi che avevano spadroneggiato in Ucraina, “contro i musulmani, e i turchi, e il tartarume; e contro i polacchi quando cominceranno a intraprendere qualcosa contro la fede nostra”, li incitava Taràs Bul’ba, protagonista di uno dei suoi più avventurosi e drammatici racconti.



