Putin ha accumulato un bottino al sud dell'Ucraina che non restituirà

Da Mariupol i cittadini cercano di fuggire, è impossibile rimanere nella città assediata che sta per cadere, dove da trentasei giorni non entrano viveri né medicine. Chi è rimasto, ha vissuto sottoterra in questo ultimo mese, ha aspettato un mezzo che lo portasse via, ha temuto – e il timore si è rivelato fondato – che i russi non rispettassero la tregua necessaria all’apertura dei corridoi umanitari. Il governo ucraino venerdì ha inviato più di quaranta autobus per evacuare i civili, a questi si sono aggiunte le macchine dei privati, uscire dalla città è difficile. Mariupol è una città strategica, da lì passano le esportazioni di acciaio e di cereali e occupandola, Mosca avrebbe il controllo delle coste che le consentirebbe anche di entrare dalla Russia nel Donbas e poi percorrere tutta la striscia di terra che porta alle regioni di Mykolaïv e di Odessa. L’esercito russo ha difficoltà, a nord fa finta di ritirarsi, gli ucraini hanno incominciato a riguadagnare terreno ma a sud Mosca ha un territorio che vuole mantenere, un bottino da usare o per essere più potente durante i colloqui, oppure come piattaforma militare da cui far ripartire la prossima fase della guerra. E’ una zona strategicamente molto rilevante, e che potrebbe non avere intenzione di ridare a Kyiv. Venerdì le delegazioni russa e ucraina si sono parlate in videoconferenza, dopo il bombardamento di un deposito petrolifero a Belgorod, in Russia, molto vicino al confine ucraino.

