L'invasione dell'Ucraina doveva segnare la fine dell'occidente, invece le democrazie e la cavano bene

La storia orrenda dell’invasione russa dell’Ucraina deve ancora finire di essere scritta, ma prima che si iniziasse quelli che la sanno lunga (e palloccolosa) nutrivano estreme certezze sulla forza espansiva di Putin e la debolezza o declino del fronte occidentale. Dicevano che nei rapporti commerciali e strutturali con Russia e Cina la Germania era ormai dall’altra parte (Schröder) o imbrigliata in una logica di arginamento e integrazione (Merkel) che non avrebbe potuto rovesciarsi o correggersi. Dicevano che Macron giocava da pontiere e la sua diagnosi sulla Nato in stato di morte cerebrale era definitiva. Dicevano che il Regno Unito era un’appendice non significativa del legame speciale con Washington e per il resto un satellite uscito dall’orbita della partnership europea per un’avventura solitaria nello spazio economico globale. Dicevano che Biden era un leader debole, incalzato dal trumpismo, impegnato nella competizione dell’Indo-Pacifico e ormai lontano dall’Europa. Dicevano che l’Unione era minata da impotenza e divisione, un’entità mercantile e giuridica senza anima politica, pressata dal fascino delle democrature e del coordinamento del gruppo di Visegrád. Il tutto si riassumeva in un giudizio impietoso sulle élite occidentali alle prese con il risveglio di nazione, sovranità, populismo, e altre chiusure ribollenti eccitate dalla mobilità migratoria.

