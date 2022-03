La Brexit non è “done”, per fortuna

Boris Johnson, premier britannico, sta considerando la possibilità di rimandare per la quarta volta l’introduzione dei controlli alla frontiera sui beni provenienti dall’Unione europea e diretti nel Regno Unito. Alcuni ministri, scrive il Financial Times, vogliono prolungare quello che è chiamato “il periodo di grazia” oltre il primo luglio, per evitare ulteriori pressioni sulla catena di approvvigionamento già molto intense, a causa della pandemia e della guerra.

