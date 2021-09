L'acqua sporca della Brexit

La Gran Bretagna post europea ha un problema. O meglio, ne ha tanti in realtà, ma questo non se lo aspettava nessuno: le acque reflue. Al momento infatti scarseggiano le scorte di solfato ferrico, un sale che viene usato per trattare le acque inquinate e ripulirle prima di versarle in fiumi, mari e tubature delle città. Questa carenza ha una causa e un effetto. La causa è che i camion che in teoria dovrebbero fare arrivare il solfato ferrico in territorio inglese restano fermi alle dogane per giorni, in attesa di passare i controlli imposti a tutto quello che entra in Gran Bretagna dall’Unione europea dopo la Brexit. L’effetto è che il Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali (Defra) si è trovato nella difficile situazione di dover pubblicare una deroga alle sue norme e a consentire un allentamento delle regole sugli scarichi industriali.

