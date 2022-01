Daniel Orozco è il "one book author" perfetto. I racconti cult di "Orientamento"

Il one book author, l’autore da un solo libro, è una figura mitica che non ha mai cessato di esercitare il suo fascino, anche negli altri autori e artisti: si pensi ad esempio al Jep Gambardella della “Grande bellezza”, autore del solo romanzo giovanile L’apparato umano, o al Vittorio Vezzosi protagonista del romanzo di Edoardo Nesi La mia ombra è tua, che ha scritto solo l’amatissimo debutto I lupi dentro. Gli esempi, nella realtà, sono del resto fin troppo carichi di glamour: la Sylvia Plath della Campana di vetro, il J. D. Salinger del Giovane Holden, il Boris Pasternak del Dottor Zivago… Qualcuno potrebbe a questo punto obiettare che si tratta sì di autori con un solo (e grande) romanzo all’attivo, ma che hanno comunque prodotto un corpus considerevole di racconti o poesie, a loro volta usciti su riviste o in plaquette e in alcuni casi raccolti in volume. La realtà è sempre un po’ meno affascinante e perentoria della fantasia, e anche Emily Brontë, forse la più “pura” di tutti i one book author, col solo capolavoro Cime tempestose sugli scaffali, qualche verso se lo è lasciato dietro.

