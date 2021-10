La gogna neopuritana

C’è chi ha perso tutto per aver infranto, o solo per essere stato accusato di aver infranto, codici sociali che hanno a che fare con la razza, il sesso, la condotta personale. Censure, isolamento, sete di sacrifici, rabbia via social: storie di un’America impazzita di moralismo. Un saggio

Così inizia la storia di Hester Prynne, raccontata nel romanzo più famoso di Nathaniel Hawthorne, La lettera scarlatta. Come i lettori di questo classico americano sanno, la storia inizia dopo che Hester dà alla luce un bambino fuori dal matrimonio e si rifiuta di dire chi è il padre. Il risultato è quello di essere condannata allo scherno della gente, subendo “un’agonia per ogni passo della folla che accorreva a guardarla, come se il cuore le fosse stato gettato sulla strada perché tutti lo disprezzassero e lo calpestassero”. Dopodiché fu costretta a portare una A scarlatta – A come adultera – attaccata al vestito per il resto della sua vita. Viveva nella periferia di Boston, in esilio. Nessuno voleva socializzare con lei – nemmeno quelli che in silenzio avevano commesso peccati simili, tra cui il padre di suo figlio, il pio predicatore del villaggio. La lettera scarlatta ha “l’effetto di un incantesimo, che la esclude dai rapporti ordinari con l’umanità e la rinchiude in sé stessa”.