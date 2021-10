Cancelleranno gli italiani. I pilastri del nostro cinema alla prova del pol. corr.

Alla metà degli anni Ottanta la commedia all’italiana sbarca in America. Nel novembre del 1985, la “Carnegie Hall” di New York organizza la prima retrospettiva americana su Alberto Sordi. Poco dopo tocca al “Museum of Modern Art” con una grande mostra intitolata, “Comedy Italian Style”. Il MoMa è addobbato di locandine, foto di scena, ingrandimenti di fotogrammi delle nostre commedie (in gran parte provenienti dalla collezione privata di Martin Scorsese). C’è anche una rassegna con sessanta film tra cui, com’è ovvio, molte pellicole con Sordi. Si inizia con “Polvere di stelle”. Ospiti d’onore: Alberto Sordi e Monica Vitti. Il New York Times la descrive come “un misto tra Carole Lombard e Judy Holliday fuse in un corpo meraviglioso” (anche gli americani scoprono finalmente un’altra Vitti, oltre la dolente icona dei film di Antonioni). New York è entusiasta. L’immagine del trionfo è tutta in uno scatto del fotografo italoamericano, Santi Visalli: Sordi e Andy Warhol immortalati al veglione di capodanno in un ristorante di Manhattan. Warhol soffia in una trombetta di carnevale, Sordi ridacchia e lo guarda come la mostarda in “Un americano a Roma”. Entrambi si dichiarano fan sfegatati uno dell’altro.

