È ora di restituire l'onor perduto al Principe che baciò Biancaneve

Sono di recente montate le polemiche per le modalità con le quali il Principe azzurro ha baciato la bella Biancaneve. Si è ipotizzato, da parte di argute giornaliste, che il bacio dato alla ragazza esanime sarebbe forse un bacio criminale. Eh no, care signore e cari signori. Il caso del Principe azzurro va chiuso qui e, quindi, novello Émile Zola, alzerò la penna in sua difesa restituendogli l’onor perduto! Il bacio del Principe azzurro è stata una condotta dovuta, doverosa e imposta dalla legge penale, altro che mancanza di consenso! In caso contrario sarebbe stato, infatti, responsabile di omissione di soccorso ex art. 593 c.p., reato che, tra le altre condotte omissive penalmente rilevanti, punisce chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato (...) omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. I fatti: il Principe azzurro, passando per caso vicino alla casa dei sette nani, si avvede del corpo esanime di Biancaneve rinchiuso nel sarcofago di vetro, tumulata troppo frettolosamente dai simpatici piccoli amici. Rendendosi conto di trovarsi di fronte a un tipico caso di morte apparente (fenomeno da lui appreso dai racconti della sua tata haitiana esperta di vudù) decide di intervenire immediatamente in soccorso della bella inanimata e la bacia sulle labbra, perché omnia vincit amor.

