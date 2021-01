Quel “razzista” di Peter Pan

Se Peter Pan non avesse mai definito “pellirosse” i membri della tribù indiana di Giglio Tigrato, se gli Aristogatti non avessero mai deciso di fare del gatto siamese Shun Gon un tipico orientale e se in Dumbo non si fosse cantato “quando veniamo pagati buttiamo via tutti i nostri soldi” (in spregio agli afroamericani sotto schiavitù), se non avessero mai fatto nulla del genere, questi tre classici sarebbero ancora nel catalogo Disney, che invece ha deciso di rimuoverli dalla piattaforma streaming per i minori di sette anni.

