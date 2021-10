“Smettete di scrivere libri”. Intervista a Yasmina Reza

Il #MeToo, Sarkozy, l’arte di sapere ridere. E un appello. Chiacchierata con la scrittrice di "Felici i felici", a Capri per ricevere il premio Malaparte

La più perfida scrittrice europea, l’erede della grande signorina Ivy Compton-Burnett, l’autrice che nei suoi romanzi scarni e nelle sue commedie teatrali di enorme successo distrugge tutto ciò che tocca, preferibilmente famiglia e borghesia di sinistra, riprodotte nei loro appartamenti con la precisione di un Roomba, è a Capri per ricevere il premio Malaparte. Yasmina Reza è sull’isola con l’ex compagno e padre dei suoi figli, documentarista, che la segue per fare un film su di lei, e sembrano Marina Abramovic col suo Ulay, però in versione intelligente.