"Cancellare la Beat Generation"

Nel 1978 lo spettacolo “La Beat Generation” – letture da Burroughs, Corso, Ferlinghetti, Ginsberg, Kerouac – fu vietato ai minori dal Centro universitario culturale di Santa Teresa dei Maschi a Bari. L’attore e drammaturgo Cosimo Cinieri rispose: “In una nazione dove qualunque bambino può comprare un giornaletto pornografico in edicola, dove le strade sono tappezzate di oscenità, dove la violenza è diventata ‘quotidiana’, questi moralisti si arrogano il diritto di precludere ai ragazzi la conoscenza della poesia dei beat. È come se dicessero: drogatevi, gettate molotov, usate la violenza, ma, per carità, tenetevi lontani dalla poesia, quella è pericolosa”. Al tempo, la Beat Generation era considerata pornografica. Oggi non abbastanza progressista. “Nell’èra di MeToo, Black Lives Matter, la situazione degli immigrati al confine, le manifestazioni del suprematismo bianco, ‘On the Road’ può essere accusato di incarnare tutto ciò che è sbagliato sull’America”, scriveva ieri un accademico sul Boston Globe.

