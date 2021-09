La pedagogia inquisitoria dei borghesi occidentali convertiti al maoismo 

I maoisti avevano il senso dell’umorismo? A giudicare dai loro fumetti, diciamo che non era la specialità della casa. Perfino Jean Chesneaux, il sinologo che curò nel 1971 con Umberto Eco l’antologia “I fumetti di Mao”, riconosceva a malincuore che, per quanto quelle storie introducessero il lettore occidentale a una società “fraternamente solidale” (ehm), in esse “non c’è posto per l’allegria, l’humour è assente e così l’ironia”. Una noia cimiteriale. Perché? Qui il maoista Chesneaux ciurlava nel manico. Era inimmaginabile che il popolo cinese avesse perso di colpo il tratto migliore delle culture contadine, “il sorriso, la burla scherzosa e contenuta, l’allegria collettiva”. Oltretutto – e qui si richiamava alle autorità di Lu Xun e di Brecht – si può militare ridendo e ridere militando. E allora? E allora boh. La risposta, nel suo saggio, semplicemente non c’era. Bisognava cercarla nelle pagine di un altro sinologo, il belga Simon Leys, così immune dall’intossicazione maoista che Chesneaux fece ogni sforzo per sbarrargli le porte dell’università francese. Prima di tutto – Leys lo ricordava in “Ombre cinesi” – il Grande Timoniere aveva decretato fin dal 1961 che nella Cina ormai liberata la satira di Lu Xun, scrittore morto nel decennio prima della rivoluzione, non aveva più ragion d’essere. E poi era stata proprio la seriosità dei maoisti – chiamiamola così – a impartirgli la prima lezione politica della sua vita. Fu nell’agosto del 1967, a Hong Kong. Davanti alla porta, mentre usciva di casa – lo racconta in “Immagini infrante” – Leys vide Lin Bin e il cugino bruciare vivi in un’automobile, devastata da una bomba incendiaria. Lin Bin era un artista di varietà che conduceva ogni settimana un programma satirico in dialetto cantonese, e che allo scoppio della Rivoluzione culturale aveva avuto l’imprudenza (o la deformazione professionale) di esercitare la sua verve a spese dell’isteria maoista. Così i comunisti ritennero utile dare un esempio a tutti. Il falò dell’umorismo nella persona di un umorista fu persuasivo. Nelle stesse pagine Leys riferisce il caso di uno studente occidentale in visita in Cina con una comitiva di allegri maoisti – uno di quei viaggi organizzati per bovaristi del socialismo a cui Paul Hollander avrebbe dedicato pochi anni dopo il tristemente esilarante “Pellegrini politici”. Per sottrarsi alla noia di un incontro che andava per le lunghe, il ragazzo aveva abbozzato su un foglietto i personaggi dei Peanuts, e aveva messo in bocca a Snoopy la frase: “Viva il presidente Mao!”. Poi lo aveva accartocciato distrattamente e buttato nel cestino. La sera stessa tre funzionari si presentarono con aria accigliata alla porta del suo capo delegazione per denunciare l’increscioso episodio, mostrandogli il foglietto recuperato dalla carta straccia e meticolosamente dispiegato. Lo scarabocchiatore fu sottoposto a un estenuante interrogatorio. Un disegnino innocente? Non sta scritto da nessuna parte che una vignetta debba essere al di sopra dello scrutinio dell’ortodossia politica. Come può essere innocente far pronunciare il nome di Mao a un cane? Il letteralismo sclerotico dei funzionari, la loro cecità ai contesti, ai registri, alle intenzioni, alle sfumature, tutto questo blocco cementizio di ottusità ideologica si rivelò inscalfibile. “Neppure lui riuscì a persuadere le autorità della sua buona fede”, scrive Leys; “fortunatamente, dal momento che fino ad allora aveva dato prova di un sincero fervore maoista, si finì per accordargli il beneficio delle circostanze attenuanti e, alla fine, dopo aver firmato una confessione in cui riconosceva l’enormità del suo crimine, dichiarandosi sinceramente pentito e risoluto a non commettere altri peccati, fu rilasciato”.

