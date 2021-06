Un Gulag mentale

Nel 1976, sul New York Times, il celebre linguista dell’Mit Noam Chomsky denunciò la sorte di un dissidente in Unione Sovietica: “Il noto linguista russo Igor Mel’cuk è stato licenziato dall’Istituto di linguistica di Mosca, dove ha lavorato negli ultimi vent’anni. Mel’cuk è stato attaccato per la sua difesa di altri cittadini sovietici, inclusi Daniel e Sinyaysky. Come membri della comunità internazionale dei linguisti ci sentiamo in dovere di esprimere la nostra grande preoccupazione”. Mel’cuk oggi fa il linguista a Montreal, in Canada, ed è molto preoccupato da quello che vede nelle università che lo accolsero dopo l’esilio in America. “Ho passato metà della mia vita nell’ex-Urss come ricercatore all’Accademia delle Scienze”, ha scritto sul Wall Street Journal. “Ho vissuto il Grande Terrore e la mia esperienza mi permette di vedere le inevitabili conseguenze dell’assalto odierno alle istituzioni della repubblica americana: la loro irreparabile distruzione. La folla che avanza non si occupa di difendere i diritti delle minoranze: vuole il potere”.

