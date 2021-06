La nebulosa anticapitalista svilisce Marx e Freud sproloquiando sul nulla

Poveri Marx e Freud! Due pensatori così sobri, scettici, empirici prima che teorici, che ora vengono evocati e politicamente impugnati da nuovi anticapitalisti con l’immancabile aggiunta (rinfrescante? annacquante?) di Heidegger e Lacan, due eminenti impostori che giocano con le tre carte dei loro vacui non-concetti o feticci terminologici passe-partout. Esiste internazionalmente un gruppo, o tendenza, o scuola teorico-politica che imperversa, soprattutto nelle università, con le sue sbilenche costruzioni e i suoi patchwork bibliografici i cui pilastri sono da un lato il mostro capitalistico o impero del male hobbesiano e totalitario, e dall’altro il fantasma o mito di una alternativa radicale e globale, ontologica e comunisteggiante, neo-utopica e gestuale, in cui l’atto puro sovversivo, alternativo in essenza, fa balenare di continuo non il crollo, ma la dissoluzione istantanea del capitalismo con tutti i suoi “apparati” e “dispositivi”. Per criticare questa nebulosa culturale, credo che siano sufficienti un po’ di senso del ridicolo e una certa renitenza alle infatuazioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni