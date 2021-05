Contro Piketty. L'effetto Nimby alla base delle diseguaglianze

La crescente ineguaglianza è colpa della Sindrome Nimby. Not in my backyard, non nel mio cortile: il fenomeno delle comunità locali, o di minoranze di attivisti particolarmente agguerriti, che si oppongono a ogni tipo di opera pubblica. No Tav, No Tap, ma anche no inceneritori, no discariche, no centrali, no strade. Alla fine, no tutto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni