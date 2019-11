Il politically correct delle università americane plasma giovani isterici e innocui La femminista eretica Camille Paglia dice che il lato antisex del femminismo è tornato in auge

Roma. Gli inquisitori domenicani Henricus Institor e Jacob Sprenger, autori del celeberrimo “Malleus maleficarum” sul quale si formarono i cacciatori di streghe, avevano l’incarico di “punire e correggere” il crimine noto come “perversione eretica”. La pira oggi è metaforica e ideologica, le streghe da farci salire sono le femministe eretiche e i nuovi inquisitori non indossano abiti clericali, ma quelli della “cancel culture” laica.Centinaia di persone e attivisti per l’“inclusione” sono arrivati davanti a...