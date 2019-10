In morte della famiglia

A Parigi è stato appena promosso un festival femminista dal titolo che è tutto un programma: “Sortir de l’hétérosexualité”. Per l’ideatrice, Juliet Drouar, l’eterosessualità è il “fondamento della strutturazione del genere binario” ed è “in stretto collegamento con la costruzione del capitalismo”. Per questo va smantellata. Poi, il governo francese ha lanciato una iniziativa per eliminare gli “stereotipi sessisti” dai giocattoli e per incentivare giocattoli “gender free”. Intanto, nelle aule della politica, impazzava la discussione sull’estensione della procreazione medicalmente assistita,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.