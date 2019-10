La statua pro life scandalizza la Francia

Nel paese che fra i primi in Europa ha regolarizzato l’aborto con la legge Veil, dove il numero degli aborti in quarant’anni non è mai calato e in cui è stato quindi de facto “normalizzato” (e banalizzato), di Voltaire, di Charlie Hebdo, dove le Femen entrano nelle cattedrali per esercitare il loro “diritto alla blasfemia”, c’è una statua pro life in mostra alla Biennale di arte sacra contemporanea di Nizza che sta generando non poco scandalo. Si chiama “Notre Dame...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.