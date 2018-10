Nel progetto iniziale, il libro gigante nella piazza di Ashgabat avrebbe dovuto aprirsi e ogni notte mostrare una pagina diversa Lenin era noioso, Stalin ridondante, Hitler sgrammaticato. Mussolini, in fin dei conti, non era poi così male. Ma ci sono anche Enver Hoxha, Khomeini, Fidel Castro, Francisco Franco, Mao, Saddam Hussein, Gheddafi, dittatori del Ventesimo e del Ventunesimo secolo, tutti ossessionati dalla letteratura. Non come fruitori, bensì come autori. Daniel Kalder ha scritto un libro che è nato da un’idea...

