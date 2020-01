Due mesi dopo l'acqua alta, a Venezia arriva la bassa marea

Due mesi dopo le grandi inondazioni che hanno colpito la città, la bassa marea lascia i canali di Venezia quasi asciutti. Molte barche sono arenate mentre i livelli dell'acqua si abbassano drasticamente. I canali sembrano più fossi fangosi e muoversi in città è diventato un problema per molti. A novembre, Venezia aveva registrato l'acqua più alta degli ultimi 50 anni. La bassa marea – sebbene eccezionale – non è invece così senza precedenti, come dimostrano alcune foto e copertine dei giornali d'epoca.