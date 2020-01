In Canada la cannabis legale sta andando meno bene di quanto previsto

Per ora, la cannabis legale in Canada è un flop. Nel giugno del 2018 era stato approvato dal Parlamento un Cannabis Act in base al quale il 17 ottobre successivo è stata consentita la vendita dei derivati della canapa indiana. Le aspettative di business erano tali che già dal 27 febbraio 2018 società canadesi del settore avevano iniziato a quotarsi al Nasdaq, con grande successo. Nel maggio del 2018 Canopy Growth era sbarcata alla Borsa di New York, e al momento...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.