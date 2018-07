Mattarella chiama Conte e parte lo sbarco dalla Diciotti

DALL'ITALIA

E’ entrata nel porto di Trapani la nave Diciotti della guardia costiera con a bordo 67 migranti soccorsi cinque giorni fa dal cargo Vos Thalassa. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ordinato lo sbarco, dopo aver ricevuto la chiamata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Stupore" del Viminale che aveva posto lo stop: “Finché non c’è chiarezza su quanto accaduto non autorizzo nessuno a scendere” aveva detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, riferendosi alla presunta aggressione ai danni dell’equipaggio.

“Scriverò una lettera alla Ue e alle istituzioni europee per incalzare l’Europa sull’attuazione di quei princìpi innovativi sull’immigrazione emersi dal Consiglio europeo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa alla Nato.

Deserta la gara di Atac per 320 bus. “E’ il segnale di una scarsa fiducia del mondo industriale verso Atac”, ha detto la vicepresidente della commissione Trasporti Ilaria Piccolo.

Borsa di Milano. FtseMib +0,3 per cento. Il differenziale tra Btp e Bund a 226 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,16 sul dollaro.

DAL MONDO

Puigdemont potrà essere estradato per malversazione, e non per sedizione, in Spagna. Lo ha stabilito il tribunale tedesco dello stato di Schleswig-Holstein. L’ex presidente indipendentista catalano era stato arrestato in Germania il 25 marzo scorso.

Frenare l’immigrazione a Innsbruck. I ministri dell’Interno dell’Ue hanno deciso di ridurre gli arrivi dei migranti irregolari ma non c’è un accordo su come procedere.

Stormy Daniels è stata rilasciata. La pornostar americana, che ha dichiarato di aver avuto una relazione con Trump, era stata arrestata in uno strip club in Ohio.

Ergastolo per 84 golpisti in Turchia accusati di aver preso parte agli scontri sul ponte del Bosforo la notte del colpo di stato fallito due anni fa.

Broadcom acquisirà CA Technologies, multinazionale specializzata nello sviluppo di software per aziende, per 18,9 miliardi di dollari.