Fedez e Ferragni: è finita? La notizia della rottura e le foto sui social

Secondo Dagospia e altri giornali il rapper avrebbe lasciato casa domenica scorsa. Su Instagram nessuno dei due ha dichiarato niente di ufficiale, ma nelle foto non sono insieme da un po'

Fine dei Ferragnez. Almeno secondo Dagospia. "Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell'anno scorso, la storia d'amore tra i due s'era incrinata ma l'influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari", si legge sul sito di Roberto D'Agostino. Il 3 marzo Chiara Ferragni sarà ospite da Fabio Fazio: sarà quella probabilmente l'occasione per saperne di più.

A scorrere i profili social dei due, oggi silenti dopo la notizia della rottura, nelle ultime settimane mancano tracce della famiglia felice a cui Chiara e Fedez hanno abituato i follower negli ultimi anni. Lui parte per Miami con la sua assistente, lei posta solo foto con i bambini, al parchetto con le sorelle e a mamma, o con gli amici nei week end ma sempre senza il marito. C'è chi nota la foto profilo, un'indizio che sembrerebbe confermare i problemi sentimentali in corso: lei abbracciata ai figli senza Fedez.

Il loro matrimonio si è svolto il 2 settembre 2018 a Noto: tre giorni di festeggiamento che il Foglio ha raccontato qui.

Dopo cinque anni e mezzo, i Ferragnez si sono ritagliati uno spazio fuori dai social che li ha visti protagonisti nel dibattito pubblico: c'è stato persino un momento in cui si pensava che Fedez potesse entrare in politica con qualcosa di simile a un movimento o a un partito. Durante la pandemia hanno gestito il Covid benissimo e hanno finanziato gli ospedali, come abbiamo raccontato qui.

Dai social la coppia si è spostata su altri mezzi, dalla serie di Amazon che racconta la loro quotidianeità al podcast di Fedez. Una sovraesposizione mediatica dalla quale inizia probabilmente il lento tramonto dei due. Sempre più sotto i riflettori, sempre meno brillanti.

