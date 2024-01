La parabola Ferragni: il popolo l'ha voluta, il popolo l'ha scannata

Il popolo l’ha creata, il popolo le ha creduto. E sempre il popolo – sempre lui – l’ha cresciuta e finalmente scannata. Come si fa con l’agnello. È la fiaba di Chiara Ferragni, la cui carrozza torna zucca adesso che è indagata per truffa nell’ambito dell’indagine sul pandoro Balocco. Dapprima fata, poi bella addormentata che nell’Instagram non batte più un colpo… Se non era la più bella, Chiara Ferragni era comunque la più carina. O forse quella che in questa fiaba transnazionale interpretava persino il ruolo dello specchio (del paese, della nazione, delle sue brame). Ovvero il riflesso dei desideri più italici, e dunque più provinciali, quelli di finte bionde e di cinghie marcate. Perché il popolo l’ha creata, a sua immagine e somiglianza (e dunque parata a festa) e il popolo l’ha voluta (tra pannolini e borsette sui quali lui, avendoci i soldi, si sarebbe fiondato). Ma fatto sta che al quanto e come, in mezzo ai cani e ai mariti al guinzaglio, il pandoro – questo popolo – non l’aveva considerato. E mentre la beneficenza svelava sé stessa in forma di ricatto (un pandoro come un obolo per il paradiso), il follower svelava sé stesso nella sua natura di babbeo: un vago accenno ai “bimbi malati” e subito si pagava il pedaggio per la bontà (bontà sua!).

