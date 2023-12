Il caso Ferragni insegna: per la pubblicità meglio i giornali e la vecchia tv

Non stiamo qui certamente a cantare le lodi dell’ordine dei giornalisti, anche perché poi per risposta inflazionistica ci beccheremmo l’ordine degli e delle influencer. Né ci passa per la testa di impancarci a spiegare i benefici dell’etica applicata all’editoria. La questione però c’è e Chiara Ferragni ce l’ha insegnato. Mostrando a tutti, per contrappasso, che la pubblicità è una cosa seria come lo è la creazione e la difesa della reputazione di persone, aziende, partiti, associazioni. I giornali e la televisione ne sanno qualcosa e l’esperienza di secoli, o di decenni, un po’ conta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE