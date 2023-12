Peggio del pandoro c'è solo lo scivolone di Fedez su Fiera. Mah

Il cantante non si limita a citare la sua beneficenza, ma mette in contrasto quanto fatto dai Ferragnez e il (poco) che avrebbero fatto governo e Regione Lombardia. A guardare i numeri però...

Se oltre ai pandori saranno anche uova di Pasqua, è un problema che lasciamo volentieri ai moralisti da social, o eventualmente ai pm. Se Meloni ha fatto bene a malmenarla (a parole), o se Chiara Ferragni, come dicono i maligni, è pronta per entrare nel campo largo della Schlein, ancor meno può interessare. Ma milanese lei e milanese lui, è soprattutto la sgangherata tentata difesa di Fedez (stare zitto, mai?) a fare incazzare davvero. C’è della follia nelle sparate di Fedez contro l’Ospedale in Fiera. Riavvolgiamo il nastro. La vicenda riguarda la moglie del cantante Federico Lucia, Chiara Ferragni. Forse non ha fatto in tempo a spiegare al marito che chiederà pubblicamente scusa, così arriva Fedez. Il quale ricorda quanto da loro fatto durante la pandemia con il San Raffaele: una raccolta fondi di quattro milioni, bene.