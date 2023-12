Giorgia Meloni, Chiara Ferragni e il pandoro della discordia

Insomma questo Natale per fortuna è arrivato il pandoro-gate per farci dimenticare l’Ucraina e il medioriente e farci sopravvivere con discussioni altrettanto polarizzate (con o contro “Chiara”) ma meno foriere di rotture definitive coi parenti. La questione della beneficenza forse tarocca allegata al dolce natalizio Balocco, e della gestione efficiente, molto efficiente, della crisi, da parte di Ferragni, mostra ancora una volta come l’influencer sappia gestire i rovesci di fortuna della sua effimera professione. I più maligni ricordano altre vicende in cui la faccia contrita, persino la luce sbagliata, abbiano accompagnato i mea culpa ferragneschi; lo spreco al party nel supermercato, quando una festa si trasformò in lanci di frutta e verdura, che fece insorgere il popolo. I selfie siculi mentre intorno fiorivano gli incendi; l’aperitivo sul ghiacciaio raggiunto in elicottero (vituperata per il mezzo inquinante).

