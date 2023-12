Il ricattino morale di Ferragni 

Chiara Ferragni è un’abile imprenditrice e lo si vede anche dalla gestione della crisi del “Pandorogate”, che è diventato anche tema di scontro politico con Giorgia Meloni. Il tema è la sanzione per “pratica commerciale scorretta” dell’Antitrust nei confronti della Balocco (42 mila euro di multa) e della influencer (1 milione di multa) per aver fatto intendere ai consumatori che il pandoro griffato Ferragni avrebbe contribuito a una donazione per cure pediatriche all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Ma l’acquisto del pandoro, a un prezzo 2,5 volte superiore al normale, in realtà non avrebbe contribuito alla donazione che era già stata effettuata in cifra fissa (50 mila euro). Per riparare al danno d’immagine, Ferragni ha diffuso sui suoi social un video in cui, visibilmente emozionata, ha ammesso l’“errore di comunicazione” (“Si può sbagliare, quando capita bisogna ammettere e, se possibile, rimediare e farne tesoro”) impegnandosi a “separare le azioni commerciali da quelle di solidarietà”.

