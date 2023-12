L'Angelus di Meloni fra nemici ed europee

Per l’annuncio forse bisognerà aspettare il salotto tv di Nicola Porro di questa sera, se la domanda sarà contemplata e concordata (sarebbe il secondo colpo dopo la chiacchierata con Elon Musk di sabato). O magari la conferenza stampa di fine anno, in programma giovedì. Questione di giorni. Tuttavia da Atreju, la festa patronale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni sembra aver arato ben bene il terreno della sua prossima candidatura come capolista alle europee. Gli argomenti non le mancano, in modalità construens e soprattutto destruens. I patrioti di tutto il globo terracqueo ci sperano e l’acclamano: “Ah bella de casa, candidati!”.

In un intervento di un’ora e dieci – trasmesso integralmente da RaiNews 24, una sorta di “TeleGiorgia” – la premier ha messo giù una lista di nemici che a rileggerli tutti in fila viene un po’ di fiatone: Chiara Ferragni (con i pandori), Maurizio Landini (con gli scioperi e il salario minimo), Giuseppe Conte (con il Superbonus e il reddito di cittadinanza), Elly Schlein (con citazione morettiana del “mi si nota di più se” visto che ha dato buca all’evento), Roberto Saviano (con i libri e la serie tv sulla camorra e l’attico a New York), i giornali (molto citati), i poteri forti che sono anti italiani, il mainstream, i gufi, la sinistra sui femminicidi (“perché banchetta sulle tragedie per il consenso”), i grillini come categoria del “partito della disonestà”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE