Abascal, l'amico marziale di Meloni: “Frainteso su Sanchez a testa giù”. Poi la premier gli chiama l'applauso

Non è l’amico geniale, ma quello marziale. Santiago Abascal, leader di Vox, parla cinque minuti cinque qui alla festa di Atreju. Giusto per smentire la frase un po’ violenta su Pedro Sanchez che sarà appeso per piedi dagli spagnoli. Il leader dell’ultradestra è l’ospite più atteso oggi. Ma evidentemente gli hanno detto o consigliato di volare basso. E così smentisce la frase, fa un po’ di vittimismo contro la sinistra e i media e dice che è stato frainteso. Con lupetto esistenzialismo, dopo aver salutato Giorgia Meloni nel retropalco, Abascal dice: “Bentornato orgoglio italiano”. E sono applausi telefonati. “La sinistra ha manipolato le mie parole su Sanchez. La sinistra manipolerà sempre le nostre parole, mentirà sempre sulle nostre intenzioni e occulterà la verità. So che questa manipolazione è arrivata in Italia e voglio dire che non auguro a nessuno, nemmeno a un corrotto e un traditore di essere appeso per i piedi. Mi ripugna e mi ha sempre ripugnato quando questo è avvenuto nella storia. Queste cose piacciono a chi non rispetta vita umana, come noi, dal concepimento fino al termine naturale", dice replicando alle accuse che in questi giorni lo hanno preceduto qui a Castel Sant’Angelo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE