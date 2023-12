Il premier inglese Sunak ad Atreju: "Meloni è come la Thatcher"

Dopo Edi Rama ed Elon Musk, arriva il premier inglese. Un intervento velocissimo per dirsi orgoglioso di poter aiutare Meloni sull’immigrazione

Dopo Elon Musk e Edi Rama, sul palco di Atreju sale il premier inglese Rishi Sunak, ma con un po’ di ritardo rispetto al programma: prima di intervenire sul palco è infatti stato accolto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni per un vertice sull’immigrazione con anche il primo ministro albanese Edi Rama. Una nota spiega che “Meloni Sunak e Rama hanno concordato sulla necessità di affrontare in modo sempre più strutturato l’immigrazione illegale verso l’Europa”. Dopo di ché, si può prendere la macchina e andare verso Castel Sant’Angelo, dove Meloni fa ciò che non aveva fatto per Musk, sale sul palco e annuncia l’ospite. Sunak prende la parola e comincia paragonando Meloni a Margareth Thatcher, per come difende il suo paese “sia internamente che all’estero”. Poi non si sposta mai dal tema per cui è stato chiamato: i migranti. Il premier inglese che aveva cercato di spedire quelli in eccesso in Ruanda certamente avrà apprezzato il tanto criticato patto tra Meloni e Rama per la costruzione di centri per i rimpatri italiani su suolo albanese. L’intervento è brevissimo: dura 15 minuti, parla solo il premier inglese con un podio e senza giornalisti che intervistano. Sunak si dice orgoglioso di poter aiutare Meloni sull’immigrazione e ribadisce quanto stabilito già a Palazzo Chigi, tanto che il suo intervento sembra più che altro una delle tante “dichiarazioni a margine” dopo i vertici europei.