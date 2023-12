Ad Atreju sbarca Musk. Ma Edi Rama gela FdI: "Sono amico di Soros"

Cinque anni dopo la presenza ad Atreju di Steve Bannon, ora che Meloni è al governo la giornata internazionale della festa di Fratelli d’Italia è quella di Edi Rama e Rishi Sunak, premier di Albania e Inghilterra. Ma l’attesa è tutta per Elon Musk, propriteario di X, ex Twitter. Il primo a parlare è il co firmatario del patto sui Migranti Rama, che viene introdotto sul palco da una voce che avverte: “Non avremo molto tempo perché poi ci sarà un ospite speciale”. Ma questo non scoraggia il premier albanese dal prendersi la scena: difende il patto che gli è costato molte critiche, in Europa e in patria, dice a chi lo critica non avendo però fatto nulla sui migranti in passato di “stare zitto” e afferma che il ricorso dell’opposizione albanese all’accordo lo fa sorridere. “Non è incostituzionale”. Poi definisce il Papa il “più importante leader di sinistra” e, quando gli chiedono degli attacchi di Salvini a George Soros, risponde: “Non sento tutte le cose che si dicono, ma sono molto amico di Soros”. La sala si ghiaccia per un momento, ma alla fine è soddisfatta. Rama critica la sinistra italiana e ringrazia Meloni per aver capito che lui non era uno di quei “compagni” con cui non si può parlare e si complimenta con lei per essere riuscita a trasformare il sovranismo nazionale di FdI in un sovranismo europeo. Il carattere della giornata di oggi sarà anche questo: dare un’immagine della premier come leader europeo, se non globale, forte del recente riconoscimento di Forbes che l’ha inserita tra le donne più influenti del mondo. Domani torneranno sul palco Salvini e Tajani, si tornerà a dover affrontare gli affari interni, la gelosie e i litigi della classe dirigente ora al governo. Ma oggi si pensa all’Europa e al mondo.

