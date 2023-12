La casa dei Ferragnez sembra una sala d'attesa

Anche per chi non ha alcun interesse per la power couple italiana, se ne ritrova dei pezzi, tra i discorsi al bar e tra i reel di Instagram, vittima di un discourse e di un algoritmo che ti dice: non puoi fuggire dal nazional-popolare. Trash non è più trash, come il midcult non è più midcult, tutto è livellato, gli snob arrancano perché non sanno dove posare gli occhi. E così spiamo dentro casa, che è quello che vogliono i proprietari, e le case interessano sempre perché sono la sintesi tra architettura, design e mercato (e che mercato!) che è il Dna di Milano e l’aspirazione del piccolo borghese. Di chi sono le case vuote? Si chiedeva il nume tutelare di questa pagina, Ettore Sottsass. “Un signore, un protetto dalla storia e dalla società è portato a pensare che le case vuote e quelle molto vuote siano le case dei poveri, di quelli che non hanno, ma si sbaglia, non è così”. Forse un po’ datato ormai il testo, ma solo perché Sottsass non ha fatto in tempo a vedere gli influencer che trasformano la propria casa in un palcoscenico per le dirette e in un magazzino per i prodotti regalati dai brand. Ci fanno vedere il vuoto, ci nascondono i magazzini con i pacchi e le letterine che implorano una menzione in una story. Di chi sono gli armadi vuoti? ci si dovrebbe chiedere oggi.

