Il vero danno del "pandoro gate" di Ferragni? L'alibi per astenersi dalla beneficenza

L'aiuto volontario verso chi è più bisognoso ha cambiato in meglio il nostro paese. In Italia sono 363 mila le organizzazioni non lucrative registrate, il doppio rispetto a vent’anni fa. Tutti abbiamo amici che ne fanno parte. Sarebbe un peccato smettere

Negli anni della grande cattiveria – il Covid non ci ha resi più buoni, sarà ora di accettarlo e, come direbbero i virologi, di “imparare a conviverci” – ci mancava solo un antipatico fatto di cronaca che liberasse lo Scrooge in noi, che ci desse una scusa per sgravarci dell’inutile fardello della bontà natalizia, dei sorrisi, del “ma zio, Natale è il tempo dei doni” che, lo strozzino dickensiano già lo sapeva, sono “tutte fandonie”. D’altronde, se Chiara Ferragni intascava milioni di euro per rafforzare con la sua immagine le vendite di dolci la cui quota in beneficenza era già stata pagata interamente dall’azienda in percentuale minima rispetto al suo cachet e non era proporzionale rispetto alle vendite come la comunicazione lasciava supporre, perché mai noi dovremmo devolvere una quota dei nostri guadagni sempre più risicati ad associazioni di cui mai abbiamo sentito il nome, riempiendoci la casa di paccottiglia e di dolciumi mass market?