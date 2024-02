Il Campidoglio diventa piazza Navalny. Contestata la Lega

Sulla facciata di palazzo Senatorio campeggia la proiezione di una foto in bianco e nero di Alexei Navalny. Piazza del Campidoglio è gremita, il cordoglio sincero. La scalinata che dal palazzo porta alla piazza è illuminata dalle fiaccole. Davanti alla statua del Marco Aurelio a cavallo la stessa fotografia del dissidente russo morto a 47 anni in un carcere di alta sicurezza in Siberia. E’ circondata da fiori, candele e messaggi di ricordo (c’è anche un disegno di Putin con la svastica sulla fronte e la scritta “war criminal”). Cittadini e politici si fermano qui per un momento di raccoglimento. “Yulia, la moglie di Navalny, ha detto che continuerà a combattere per una Russia libera democratica, ma oggi dobbiamo dircelo chiaramente, Alexei non è morto è stato ucciso dal regime criminale di Putin che ammazza i suoi rivali”, dice al microfono Tatiana Vite, dissidente russa che vive in Italia. In attesa che vengano calendarizzate in Assemblea capitolina le mozioni per intitolare via Gaeta, la via dell’ambasciata russa, a Navalny, per un momento è piazza del Campidoglio a trasformarsi davvero, come recita il cartello di un manifestante, in piazza Navalny.

