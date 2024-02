Tridico: "Mi candido con il M5S come capolista per il Sud alle prossime Europee"

"Ho accettato la proposta di Giuseppe Conte, mi presenterò come indipendente. Un giudizio su Schlein? La persona giusta per riportare nel Pd i fuoriusciti. Con loro molti temi convergenti, soprattutto in economia", dice l'ex presidente dell'Inps

"Per le prossime elezioni europee mi candido capolista per il Sud con il Movimento 5 Stelle". Lo ha annunciato questa mattina in un'intervista a Repubblica l'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico: "Mi presenterò come indipendente, ma ho accettato di guidare la scuola di formazione politica del partito, poi si vedrà. È un incarico a cui tengo moltissimo, perché dalla formazione nascono non solo le classi dirigenti ma nascono anche le idee".



L'ex numero uno dell'Inps commenta il rapporto tra i 5s e il Pd e un'eventuale alleanza nonostante le ultime tensioni: "I temi convergenti sono tanti, soprattutto sull’economia. Del resto mi sembra che in Sardegna si sia raggiunto l’accordo, così come in Umbria". E continua: "L’importante è lasciare stare il passato, con tutte le sue differenze. Se parliamo della prospettiva futura si troveranno molto più convergenze e spianeremo la strada spianata per creare un fronte comune contro questa destra". Sui punti di convergenza tra i due partiti, Tridico spiega: "Parlo del mio campo, l’economia. Crediamo tutti che la crescita sia legata alla lotta alle diseguaglianze. Ridurre la povertà e far ripartire i salari serve anche a creare ricchezza. L’obiettivo principale di una classe politica progressista deve essere proprio quello di riattivare la crescita riducendo le diseguaglianze. E su questo penso che Pd e Cinque Stelle abbiano tutte le carte in regola per marciare nella stessa direzione".



I principali nodi da sciogliere restano però quelli legati alla politica estera, soprattutto in riferimento all'Ucraina: "La convergenza possibile la dobbiamo cercare all’interno delle politiche dell’Unione europea, dove M5S e Pd stanno quasi sempre dalla stessa parte", dice Tridico, che spiega: "In Italia la posizione pacifista c’è sempre stata ed è fortemente radicata nel campo della sinistra. Non stiamo parlando di atteggiamenti estremistici, che vanno criticati e isolati, ma della posizione persino degli ultimi Pontefici, compreso quello attuale". Per le prossime elezioni europee Tridico auspica che il Movimento 5 Stelle possa entrare nei verdi, nonostante i distinguo sul Mes: "Il Mes a questo punto, per come è fatto, rischia di essere un ostacolo a una maggiore integrazione europea", spiega, proponendo un cambiamento della Bei in una "Best", una "Banca europea per la transizione ecologia". Infine, Tridico dà un giudizio personale su Elly Schlein: "È la persona giusta per riportare al Pd quanti se ne sono andati".