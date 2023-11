Inventario dei nuovi pogrom

Ho visto il trailer di un b-movie distopico. Tipo quelli che andavano di moda nei primi anni Novanta, con le schegge impazzite di una qualche repubblichetta dai nomi impossibili disintegrata nel disfacimento dell’ex Unione sovietica. Fa vedere una folla invasata che sfonda tutte le porte di un aeroporto del Daghestan, gridando Allah Akbar e brandendo vessilli palestinesi, per dare la caccia agli ebrei scesi da un volo proveniente da Tel Aviv: trash purissimo. No, contrordine, mi dicono che non è affatto un trailer, che invece è storia vera, di questi giorni, nell’afasia ipocrita del mondo democratico, di tutti noi che ci prepariamo a versare qualche lacrima il prossimo 27 gennaio: è la caccia all’ebreo, letteralmente, come negli anni Trenta. Però – deve essere una coincidenza – mi sento invaso da notizie false di criminalità anti-ebraica: e quindi sarà certamente un falso quella foto scattata in una manifestazione italiana dove si vede il cartello di Anna Frank con la kefiah commentato da cose indicibili su Israele. Ma come? Il 7 ottobre i tagliagole di Hamas hanno snidato casa per casa i bambini ebrei per sgozzarli insieme alle loro famiglie, e non solo nessuno vede una somiglianza con quella ragazzina ebrea nascosta in una soffitta ad Amsterdam per sfuggire agli aguzzini nazisti, ma anzi si accetta silenti che si faccia di quella ragazzina ebrea una bandiera sventolata dagli antisemiti? Fake news, per forza. Tra l’altro i baldi manifestanti nemmeno sapranno che il Diario di Anna Frank è vietato a Gaza perché diffonderebbe “l’infezione sionista”. Deve essere la parodia splatter di un giornale che prende in giro le fake news che si chiama “Lercio”. E poi, tranquilli, qualche sincero democratico “Free Palestine” avrebbe pur denunciato questo rigurgito antisemita nel cuore della capitale italiana. Ma non è “Lercio”. E’ tutto vero, compresa l’omertà complice e imbarazzata del democratico “Free Palestine”. Piuttosto: è tutto un lungo, interminabile incubo, diventato vero dall’alba del 7 ottobre 2023, un mese fa. Oramai.

