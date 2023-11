Il dovere di reagire all'antisemitismo che dilaga ovunque nel mondo

Al direttore - Come gesto di “forte“nei confronti del popolo ebraico che in questi ultimi tempi ha visto montare un odio sempre più incalzante propongo di regalare ai lettori una kippah, da indossare per solidarietà.

Ezio Dal Molin

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE