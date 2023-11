Cosa c'è dietro al nuovo antisemitismo islamo-goscista in Francia

“Israele e gli ebrei sono i capri espiatori perfetti. I governi arabi, per restare saldi al potere contro i loro popoli, necessitano dell’esistenza di Israele per canalizzare la collera verso lo stato ebraico". Il filosofo Redeker ci spiega le origini dell’odio per gli ebrei nella sinistra francese

Parigi. “Il mondo arabo è storicamente diviso, lacerato da una violenza interna che è destinata a perdurare. La solidarietà verso Hamas esibita con clamore dalla maggior parte dei governi arabi è un’illusione, la cui funzione è quella di mascherare provvisoriamente le divisioni. Questa solidarietà di facciata non è una strategia di comunicazione rivolta ai diplomatici, bensì alla gente comune, alla ‘piazza araba’. E’ un diversivo che orienta il malcontento e la rabbia delle popolazioni verso un nemico immaginario, Israele, e, per alcuni, verso gli ebrei in generale”. Nel 2019, su queste pagine, Robert Redeker, filosofo e scrittore francese, aveva già lanciato l’allarme sull’avanzata del nuovo antisemitismo di matrice arabo-islamica, nei giorni in cui l’accademico di Francia, Alain Finkielkraut, veniva insultato per le strade di Parigi durante una manifestazione dei gilet gialli al grido di “sale juif”, sporco ebreo, e “tornatene a Tel Aviv”.